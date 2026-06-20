西武は20日、2027年2月27日（土）と28日（日）に、台湾・台北市にある「台北ドーム」で日台交流試合『SEIBU LIONS TAIWAN SERIES - LEGENDS GAME - 』を開催することが決まったと発表した。なお、同日に台湾プロ野球(CPBL)・統一ライオンズの本拠地球場にて、台湾出身で西武在籍時は「オリエンタル・エクスプレス」と称された郭泰源氏、台湾でもプレーした西武OBの渡辺久信氏、潮崎哲也シニアアドバイザーが、交流試合の開催を発