年齢を重ねても若々しさを保つにはどうすればいいか。医師の保坂隆さんは「いい年になっても枯れないためには、異性に気持ちが動き、ドキドキすることが大切だ。同姓だけの活動ばかりしていてはいけない」という――。※本稿は、保坂隆『ムリなく気楽にちょうどよく 「ひとり老後」の人づきあいの知恵袋』（明日香出版社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Milatas※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Milatas