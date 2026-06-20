●「私の中に愛美さんの人生がちょっとずつ入っている」 俳優の本仮屋ユイカが、フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)のナレーション収録に臨んだ。担当したのは、21日・28日の2週にわたり放送される「私が踊り続けるわけ5 〜60歳 還暦のストリッパー物語〜」。日本最高齢のストリッパー・星愛美さん(59)が還暦という大きな節目に向かって踊り続ける姿と、彼女を取り巻く人