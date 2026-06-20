ハーシュハイザー氏がツッコミ「母数が小さすぎです！」【MLB】ドジャース 6ー5 オリオールズ（日本時間20日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が19日（日本時間20日）、本拠地でのオリオールズ戦を育児休暇のため欠場した。大黒柱がスタメンから外れて嘆く声が広がる中、地元放送局の番組では意外なスタッツが紹介され、スタジオが一蹴して笑いに包まれた場面があった。この日の試合は、大谷を欠く中で劇的な結末を迎