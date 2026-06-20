◆パ・リーグ日本ハム７―１０ソフトバンク（２０日・エスコンフィールド）日本ハムの新庄剛志監督（５４）がソフトバンク・小久保監督に試合後、異例の“事情説明”を行った。６回のレイエスの打席でソフトバンク捕手・海野がレイエスの両目を指さし、サイン伝達を疑うようなそぶりを見せ、球審を挟み口論するシーンがあった。指揮官は試合後、「誤解があったからね。卑怯な真似して勝つ気もないし、勝ちたくもない。してない