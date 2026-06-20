９４歳のタレント・大村崑が２０日都内で、出演映画「ＭＡＮＡ」（寺西優真監督、１０月２３日公開）で、米国でこのほど開催された「オニロス・フィルム・アワード・ニューヨーク」の最優秀助演男優賞を受賞した喜びを語った。この日、受賞報告パーティーが行われ、大村も出席。関係者の説明では「日本人が９４歳で海外の映画賞を受賞するのは初めてと聞いている。現地では本当にこの人は９４歳なのか。ワンダフル」という賛辞