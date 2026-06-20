北海道夕張市役所で取材に応じる林総務相（中央）、鈴木直道知事（左）、厚谷司市長＝20日午後林芳正総務相は20日、全国唯一の財政再生団体に指定されている北海道夕張市を訪れ、市の財政再生計画を簡素な手続きで変更できるようにする方針を示した。市の財政は国の監督下にあり、予算編成などのたびに、国の同意を得て計画を変更しているが、必要な書類の量を2027年度から大幅に減らす。市が26年度末に借金返済を終える見通し