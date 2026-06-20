◇パ・リーグソフトバンク10―7日本ハム（2026年6月20日エスコンF）ソフトバンクの海野隆司捕手（28）が試合後、日本ハム・レイエスに激しく抗議されたシーンについて説明した。前日から二塁上での動きが気になっていたという。「自分たちも（勘違いさせるような）紛らわしい動きはしないようにと言われている。“やめてください”と言いました。それで疑心暗鬼になってやりたくなかったので」この日、6回1死満塁の場