MONGOL800やKroi、OWVなどが出演し、27、28日に有明アリーナで開催予定だったロックフェスティバル『Tokyo Music Collection 2026』が中止となったことを、公式サイトで発表されました。公式サイトは「このたび、2026年6月27日・28日に開催を予定しておりました本公演につきまして、出演者をはじめ関係各所との協議・調整を重ね、実現に向けて最大限の努力を尽くしてまいりました。しかしながら、諸般の事情を総合的に勘案した結果