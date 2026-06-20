ダウンタウン浜田雅功（63）が20日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜午後1時54分＝関西ローカル）に出演。長男でロックバンド「OKAMOTO’S」のベーシスト、ハマ・オカモト（35）が幼かった頃のエピソードについて振り返った。この日の番組には俳優山崎育三郎（40）がゲスト出演。山崎は2015年に元モーニング娘。の安倍なつみと結婚し、2016年に長男、2018年に次男、2022年に三男が誕生している。番組では、山崎の友人である俳優城