都内分譲マンション居住者の4割強が「将来的に自家用車を所有しない生活に移行したい」――そんな調査結果が駐車場のサブリース事業を展開する株式会社アズーム（東京都渋谷区）による「都内分譲マンション居住者のカーライフ」に関する実態調査でわかりました。【調査結果】自宅マンション以外の外部駐車場を借りている理由は？調査は、都内分譲マンションに居住する20〜50代の男女703人を対象として、2026年4月にインターネット