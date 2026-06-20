父の日にあわせて徳山動物園では動物のお父さんたちが主役のイベントが開かれています。このうち、レッサーパンダの福福（フーフー）は3頭の子どもを持つお父さん。父の日を祝って大好物のリンゴで作ったメッセージが送られました。本来、子育てはメスに任せきりだというレッサーパンダ。フーフーは子どもたちとじゃれて遊ぶなどイクメンぶりを発揮してきたということです。（東京から