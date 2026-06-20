売り上げランキングのボール部門のランキングに異変が起きていた。常にタイトリスト『プロV1』と1位を争っていた本間ゴルフの『D1』が、今週はまさかのトップ10圏外。何が起きているのか？PGAツアースーパーストアつくば学園通り店の谷合信俊さんに話を聞いた。【ランキング】D1がまさかのランキング圏外売り上げトップ10をまとめて発表！「実は先日まで、『D1』が一部欠品していて入荷がない状況が続いていました。決して需要