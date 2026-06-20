演歌歌手の平山花羽（２７）が２０日、自身の出身地である栃木・栃木市で開催された「とちぎあじさい祭り」に出席。デビュー曲「あじさい坂」の舞台となったあじさい坂がある太平山県立自然公園で、約２５００株のあじさいに囲まれて故郷凱旋（がいせん）のライブを行った。「曲のモチーフとなったあじさい坂で歌わせていただける喜びと、みなさまへの感謝の気持ちを込めて歌わせていただきます」と、「あじさい坂」を含めて