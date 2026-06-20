全国的に相次いでいるクマによる被害。新潟県はクマなどへの対策を協議する会議を開き、生息状況をより正確に把握する必要性を確認した。新潟県内の推定生息数は8700頭あまりと前年度までの数を大きく上回っていることも明らかとなった。 ■県内クマの推定生息数は8700頭超 新潟県庁で開かれた鳥獣被害対策本部会議。 冒頭で小根沢元浩鳥獣被害対策支援センター所長は「令和7年度にツキノワグマの出没・目撃件数