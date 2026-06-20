梅雨の時期、注意しなければいけないのが五月病ならぬ『六月病』です。一体どんな症状が出るのか、そして注意点を医師に聞きました。 ■梅雨時期は“六月病”に注意 【杉山萌奈アナウンサー】 「雨や曇の天気マークが並ぶようになってきました。そんな時期に不調が出てくる『六月病』という言葉を知っていますか？」 【街の人】 「知らなかった。五月病は知っているけど」 【街の人】 「初めて聞いた」 【街の