警察は20日、殺人未遂の疑いで上越市鴨島の作業員の男（３５）を逮捕しました。 男は19日午後4時半すぎ自宅で同居する60代の父親の胸をナイフで複数回突き刺し殺害しようとした疑いがもたれています。 居合わせた関係者が消防に通報、60代の父親は病院に搬送されましたが。意識はあり命に別条はないということです。 男は「間違いありません」と容疑を認めていて、警察が動機などを調べています