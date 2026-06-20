サッカー日本代表が１９日（日本時間２０日）、Ｗ杯北中米大会１次リーグＦ組第２戦・チュニジア戦にそなえ、メキシコ・モンテレイ近郊で前日練習を行った。練習場には、オランダ代表との初戦の会場にも姿を見せていたＤＡＺＮの現地レポーターを務める元日向坂４６の影山優佳だけでなく、俳優・竹内涼真の姿も。身長１８７ｃｍの小顔が大勢の報道陣の中でも、頭一つ、筋トレで鍛えあげたことがＴシャツから分かるパンプアップ