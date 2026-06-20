テレビアニメ『無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜』第3期が、7月5日から毎週日曜深夜0時よりTOKYO MX・BS11などで放送される。このたび、第1・2話が「エリス修行編」として4日午後8時よりTOKYO MX・ABEMA・dアニメストアで特別連続放送＆配信されることが決定。新キャラ＆新キャストが発表された。【画像】『無職転生』第3期新キャラ…日笠陽子演じるイゾルテ第1期では、魔力災害による“転移事件”でルーデウス共々“魔