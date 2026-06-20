11人組グローバルボーイズグループ・INIの木村柾哉が、「Let Me Fly〜その未来へ〜（Piano Ver.）」を公式YouTubeチャンネル内企画「INI STUDIO」で公開した。【動画】INI・木村柾哉、原点「Let Me Fly〜その未来へ〜」ピアノバージョン「Let Me Fly〜その未来へ〜」は、INIが誕生するきっかけとなったサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』のテーマソング。オーディション時に木村がセンターを務めた思