18日、ホワイトハウスで記者会見するバンス副大統領/Andrew Harnik/Getty Images via CNN Newsource（CNN）米国のバンス副大統領が、イランとの和平合意の顔となるチャンスに飛びついた。合意は数カ月にわたる不人気な戦争に終止符を打つことを目的としているが、バンス氏のこの賭けには大きなリスクが伴うだろう。米政権はこの数カ月イランに対して譲歩を迫っているが、ほとんど成果を上げられていないからだ。過去1週間の動きか