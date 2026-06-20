楽天はロッテ戦（ZOZOマリン）が雨天中止に。吉井新監督は「お天気なんでしようがないですね。外の球場で、イーグルスもそうですけど」とさばさばと話した。就任後、前日のロッテ戦が初陣だったが、既に吉井流マネジメントも見せている。試合に向けた先発オーダーは、当日ではなく前日の夜までに伝える方針。ロッテ監督時代から続けているものだが、楽天ではこれまで行われていなかった。「前の晩に伝えた方が、試合に出る人