「高松宮記念杯競輪・Ｇ１」（２１日、岸和田）１２Ｒで争われる決勝の中心は古性優作（３５）＝大阪・１００期・ＳＳ。準決１２Ｒは打鐘４角から仕掛けた寺崎浩平（福井）をきっちり差して１着。決勝も寺崎を目標に抜け出して、５月の日本選手権（平塚）に続き、Ｇ１は連続、当大会は３年ぶり３回目の制覇を狙う。対抗は寺崎。うまくペースをコントロールして、ゴールまで踏み切る。単騎でも攻め幅の広い真杉匠（栃木）、位