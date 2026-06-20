お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきお、富澤たけしが２０日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」に出演。前ロッテ監督の吉井理人が楽天の新監督に就任したことに言及した。楽天をめぐっては、成績不振により交流戦期間中に三木肇監督が休養。１７日に吉井監督の就任会見を終え、１８日にはＮＰＢで「監督登録」が公示され、正式に新体制が発足した。伊達は「ビックリしたね。昨年ま