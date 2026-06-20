タレントの上沼恵美子が２０日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」に出演。先月末の「嵐」のラストライブについてコメントした。番組では嵐のラストライブを特集し、経済効果が「１０００億円」だったと紹介。サブＭＣの高田純次が「イヤらしい話ですけど、ギャラはどうなってるんですか？」と軽口をたたくと、上沼は「もう、ギャラなんてどうだっていいの！嵐なんかお金でやってはらへんねんもん」とたしなめ「ファ