ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１９日（日本時間２０日）、自身のインスタグラムで真美子夫人との間に第２子が誕生したことを報告した。つづられた文面は「Ｓｈｏｈｅｉ」「Ｍａｍｉｋｏ」の連名で締めくくられ、英語で周囲への感謝とともに「私たちの人生において、再びこのような日をともに迎えられたことを心からうれしく思います」「無事に産まれてきてくれてありがとう」と記された。うれしいニュースにファンから