演歌歌手の平山花羽が２０日、故郷の栃木・栃木市の太平山県立自然公園で行われた「とちぎあじさいまつり」にゲスト出演した。今年１月に「あじさい坂」で歌手デビューし、その歌の舞台になった場所での“凱旋公演”となった。ステージではデビュー曲のほか、カップリング曲「自慢の栃木」などを熱唱。「あじさいまつりにはよく行っていたし、以前は知り合いの方も出ていたので、こういうステージで歌いたいなって思っていまし