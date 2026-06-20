女子プロレス「スターダム」２０日の国立代々木競技場第二体育館大会で、林下詩美（２７）が上谷沙弥との再会で完勝した。５月にマリーゴールドを退団し、古巣のスターダムにフリーとして参戦している詩美はこの日、ＡＺＭ、天咲光由、スターライト・キッドと組んで極悪軍「Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ」の上谷、渡辺桃、小波、ビー・プレストリー組と対戦した。中盤に上谷と相対してにらみ合うや、会場からはどよめきが発生。２人はエル