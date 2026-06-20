【その他の画像・動画等を元記事で観る】西野カナの新曲「Power of Love」が、アニメ『本好きの下剋上領主の養女』第2クールOPテーマに決定した。西野カナがアニメ主題歌を担当するのは、活動再開後初となる。アニメ『本好きの下剋上領主の養女』のために「Power of Love」の歌詞を書き下ろした西野カナ。「大切な人を想う気持ちが力に変わる瞬間を描いた楽曲です。作品の世界観や登場人物たちの強い想いに寄り添えるよう心を