【モデルプレス＝2026/06/20】8人組アイドルグループ・CUTIE STREET（キューティーストリート）の梅田みゆが20日、沖縄サントリーアリーナで開催のガールズファッションフェス「OKINAWA COLLECTION 2026」に出演した。【写真】8人組アイドルメンバー、モノトーンコーデでキュートに登場◆梅田みゆ、モノトーンコーデでキュートな仕草梅田は、ホワイトとブラックのモノトーンでまとめたコーディネートで登場。フリルディテールが映