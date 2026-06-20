【モデルプレス＝2026/06/20】8人組アイドルグループ・CUTIE STREET（キューティーストリート）の佐野愛花が20日、沖縄サントリーアリーナで開催のガールズファッションフェス「OKINAWA COLLECTION 2026」に出演した。【写真】8人組アイドルメンバー、ドット柄セットアップ姿◆佐野愛花、セットアップ姿披露佐野は、ドット柄のセットアップ姿を披露。丸みのある袖やフロントのボタンがレトロな雰囲気を演出した。さらに、ハーフツ