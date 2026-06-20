演歌歌手の杜このみさん（36）が2026年6月13日、自身のインスタグラムを更新。大相撲パリ公演に参加した夫の大相撲・高安（36）とのパリでの夫婦ショットを披露した。「実は...パリに来ています」杜さんは、「Bonjour！」といい、エッフェル塔と凱旋門をバックに撮影した夫との2ショットを投稿した。「実は...パリに来ています」「大相撲フランス公演をどうしても観たくて」とスケジュールをやりくりして現地に来ることができたの