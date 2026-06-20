秋田朝日放送 県内は晴れて気温が上がり４地点で真夏日となりました。 最高気温は最も高い五城目で３１.７度など、県内４地点で真夏日となりました。 仙台管区気象台は20日、東北南部が梅雨入りしたとみられると発表しました。21日は県内も低気圧や前線の影響で雨や曇りの見込みです。