秋田朝日放送 スポーツを通じて交流の輪を広げようというイベントが秋田市で開かれ、子どもたちが様々な「投げるスポーツ」に挑戦しました。 ＪＲ東日本秋田支社は、秋田駅周辺の活性化を図ろうと「エキマエ、はじまる。さんど市」を毎月開催しています。今月は「交流」をテーマに、誰でも参加できる「投げるスポーツ」の体験会が行われました。 アメリカ発祥の「コーンホール」は