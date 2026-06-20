◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―０中日（２０日・東京ドーム）巨人は接戦を制して連敗を２で止めた。先発・ウィットリーは８回２死まで無安打投球。ノーヒットノーランまであと４人だったが、村松に中前安打を浴びて降板し、惜しくも快挙達成はならなかった。打線はこの日、キャベッジのコンディション不良による欠場もあり１軍昇格して即８番・左翼でスタメンの浅野が大野から決勝１号ソロ本塁打を放った。杉内俊哉投手チ