◆第２回しらさぎＳ・Ｇ３（６月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）前日オッズが６月２０日、ＪＲＡから発表された。前走ＮＨＫマイルＣ９着で斤量５３キロの＜１１＞エコロアルバ（美浦・田村康仁厩舎、父モズアスコット）が単勝３・０倍で１番人気に推されている。２走前には重馬場の朝日杯ＦＳで４着の実績があり、馬場適性も人気に拍車をかけたようだ。２番人気はダービー卿ＣＴ４着の＜１４＞ミニトランザット（