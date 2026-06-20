◆第１０８回全国高校野球南北海道大会▽１回戦函館８―１函館ラサール＝７回コールド＝（２０日・テーオーオーシャンスタジアム函館）トーナメントが一本化された新方式の南北海道大会が開幕し、１回戦３試合が行われた。５１年ぶりの夏の甲子園出場を目指す北海道栄は１９―０の５回コールドで苫小牧南に大勝。エースで主将の右腕・日野伸一郎（３年）が３回１安打無失点と好投し、今夏道内一番星を手にした。函館中部は６―