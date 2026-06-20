今限定の味わい！赤しそジュース 初夏限定のおいしさを味わうには赤しそジュースがおすすめ。ジュースの作り方はシンプル。とっても簡単に本格的なジュースが作れちゃうんです。簡単赤しそジュースレシピをご紹介します。 煮だして調味料と混ぜるだけ！1.赤しそエキスを煮出す たっぷりのお湯で煮すぎないのがポイントです。 2.しっかりこす こす回数は2回。不純物をしっかり取り除きましょう。 3.調味料を入れて完成！ お