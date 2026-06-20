西武鉄道は、所沢エリアの沿線価値向上を推進する取り組みの一環として、２０２６年度から２０２９年度までの４年間をかけ、狭山線・山口線「西武球場前駅」のリニューアルを実施すると発表した。本リニューアルでは、スポーツ・レジャー施設が集積する西武園エリアのさらなる魅力向上を企図し、今後の発展を見据えた駅空間の整備を行う。具体的には、駅舎建て替えやコンコースの美装化、ベルーナドームでの野球・ライブ観戦や