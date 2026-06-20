40歳での妊娠・出産、それだけでもとてもたいへんなことなのに…。義母からは高齢出産のリスク情報が次々と送られてきて、妻はどんな気持ちで受け取っていたのでしょうか？応援してほしいタイミングに水を差され続けるこの状況、このままうまく収まる気がしないですよね…。>>【まんが】若い嫁が欲しかった義母(ウーマンエキサイト編集部)