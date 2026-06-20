21日は父の日です。大分県別府市の遊園地では20日、子供たちが父親に日頃の感謝の気持ちを伝えるイベントが開かれました。 ◆「パパ大好き、ありがとう」 このイベントは別府市のラクテンチが父の日に合わせて2025年から開催しています。 2歳から12歳までの子供が参加し声の大きさを競いました。 ◆子供 「お父さんいつもありがとう」 ◆大会側「トップ！1位です」 ◆父親 「日頃の疲れも吹っ飛んだ良かった」 中には