20日の大分県内は大気の状態が不安定になり広い範囲で雨が降りました。 このあと夜のはじめごろにかけて急な強い雨に注意が必要ですが21日はおおむねくもりとなりそうです。 大きな雨粒が地面に打ち付ける20日正午ごろのJR日田駅前です。 周辺では雨対策とみられる土のうを置いていた建物もありました。大分地方気象台によりますと、梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んだ影響で、20日の県内は広い範囲で雨が降り