天皇皇后両陛下が先ほど公式訪問先のベルギーに到着されました。【写真を見る】【速報】天皇皇后両陛下 ベルギーに到着皇太子エリザベート王女が笑顔で出迎え戦闘機F16が並走飛行のエスコートも現地時間20日の午前11時半ごろ、両陛下はベルギーのメルスブルク軍用空港に到着し、王室や政府関係者らから出迎えを受けられました。ベルギー王室からはフィリップ国王夫妻の長女で皇太子のエリザベート王女（24）が出迎え、両