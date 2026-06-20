日本映画プロフェッショナル大賞の授賞式が20日、都内で行われ、「『桐島です』」（監督高橋伴明）が作品賞と主演男優賞の二冠を達成した。主演男優賞に輝いた毎熊克哉（39）は「高橋伴明監督のもとに集まった、超一流のスタッフの皆さんが用意してくださった環境がなければ、桐島という人物を演じることはできなかった。主役として、そんな映画の現場にどっぷりと浸かる経験ができたのは、今後の映画人生において大きな糧になる