サッカー男子日本代表の森保一監督の次男で、サッカー系ユーチューバー「けーご」こと圭悟さんが２０日、都内で行われたＷ杯応援イベントに出席した。チュニジアと対戦する１次リーグ第２戦へ向け、「一丸となって勝てるように。２−０で日本。今の日本なら突破できる。１００％の力を出せたら確実に勝てる」と、父率いる森保ジャパンに熱いエールを送った。必勝アイテムを授けてある。２４年６月、圭悟さんに第１子が誕生。森