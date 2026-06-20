東京・新宿区の路上で通行中の女性に声をかけ、スカウト行為を行ったとして、警視庁は日本最大の風俗スカウトグループ「ナチュラル」のメンバーとみられる20代の男2人を逮捕しました。都の迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されたのは、江戸川区の無職・古舘滉太容疑者（23）で、今年4月、JR新宿駅の構内で「キャバクラとかどうかな」などと通行中の女性に声をかけてスカウト行為を行った疑いがもたれています。警視庁によりますと、古