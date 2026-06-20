２０日午前１１時４５分頃、新潟県南魚沼市清水瀬の山中で、登山をしていた新潟市の５０歳代男性がクマに襲われた。県警南魚沼署によると、男性は右手と胸にけがを負ったが、命に別条はないという。同署によると、男性は体長約１メートルのクマに右手をかまれ、胸をひっかかれるなどしたが、自力で下山。同行者の女性が午後３時４５分頃に１１９番し、男性は病院で治療を受けた。