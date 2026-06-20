メッツ・千賀滉大投手の次回登板が、22日午後7時10分（日本時間23日午前8時10分）開始の本拠地でのカブス戦に決まった。球団が発表した。カ軍の鈴木とは4月17日以来の対戦となる。千賀は腰椎の炎症のために負傷者リスト（IL）入りしていたが、16日のレッズ戦で復帰。4回を2安打4四球4失点で黒星を喫した。今季は6試合で0勝5敗、防御率9・00。