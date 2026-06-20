＜第35回日本映画プロフェッショナル大賞＞◇20日◇テアトル新宿作品賞と毎熊克哉（39）の主演男優賞の2冠を獲得した「『桐島です』」の脚本を手がけた、脚本家の梶原阿貴氏（53）が、欠席した高橋伴明監督（77）に代わって登壇した。「私、爆弾犯の娘、梶原阿貴でございます」とあいさつし、会場を沸かせた。梶原氏は、1971年（昭46）12月24日に、東京都新宿区内で発生した「新宿クリスマスツリー爆弾事件」を起こした左翼「黒ヘ