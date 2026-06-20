海鮮居酒屋「磯丸水産 自由が丘しらかば通り店」が、2026年6月28日をもって閉店します。人気アイドルグループ「Snow Man」がYouTubeの企画で訪れたことある店舗としてファンの間で認知されており、「寂しい」「その節はお世話になりました！」「ファンにとっても大切な聖地でした」と惜しむ声が寄せられています。動画は770万回再生の大反響「磯丸水産 自由が丘しらかば通り店」は、STARTO ENTERTAINMENT（旧ジャニーズ事務所）が